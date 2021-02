Nuova epidemia di Ebola in Guinea, torna la disinformazione sui migranti sbarcati in Italia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la bufala dell’inesistente scritta «Refugees Welcome» sulla mascherina indossata da Luciana Lamorgese durante il giuramento al governo Draghi, la ministra dell’Interno viene presa di mira ancora una volta sul tema dell’immigrazione e sull’epidemia di Ebola in Guinea. Ci segnalano, infatti, un post Facebook nel quale l’utente Milena associa l’arrivo di migranti provenienti dal Paese africano e la pericolosa malattia. «In nottata sono arrivati 250 clandestini provenienti dalla Guinea», così inizia il post di Milena. «In Guinea c’è una epidemia di Ebola! Lamorgese sei pazza a bissare il tentativo di strage», conclude. Per chi ha fretta Il dato dei 250 migranti provenienti dalla Guinea risulta essere ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo la bufala dell’inesistente scritta «Refugees Welcome» sulla mascherina indossata da Luciana Lamorgese durante il giuramento al governo Draghi, la ministra dell’Interno viene presa di mira ancora una volta sul tema dell’immigrazione e sull’diin. Ci segnalano, infatti, un post Facebook nel quale l’utente Milena associa l’arrivo diprovenienti dal Paese africano e la pericolosa malattia. «In nottata sono arrivati 250 clandestini provenienti dalla», così inizia il post di Milena. «Inc’è unadi! Lamorgese sei pazza a bissare il tentativo di strage», conclude. Per chi ha fretta Il dato dei 250provenienti dallarisulta essere ...

tvsvizzera : #Ebola torna a fare paura in #Africa occidentale. In #Guinea, una nuova #epidemia di febbre emorragica ha fatto le… - TgLa7 : #Ebola: l'Oms consegnerà urgentemente vaccini alla #Guinea. Dopo lo scoppio della nuova epidemia con almeno 3 #morti - pippi36423094 : RT @tvsvizzera: #Ebola torna a fare paura in #Africa occidentale. In #Guinea, una nuova #epidemia di febbre emorragica ha fatto le prime vi… - romi_andrio : RT @tvsvizzera: #Ebola torna a fare paura in #Africa occidentale. In #Guinea, una nuova #epidemia di febbre emorragica ha fatto le prime vi… - LucianaCiolfi : RT @tvsvizzera: #Ebola torna a fare paura in #Africa occidentale. In #Guinea, una nuova #epidemia di febbre emorragica ha fatto le prime vi… -