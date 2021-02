Milan-Inter, la carica di Donadoni: “Derby match chiave per la stagione, nessuno può perderlo. Roma e Juventus…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le parole dell'ex tecnico del Napoli e della Nazionale italiana, Roberto Donadoni.L’ex calciatore, Roberto Donadoni, a pochi giorni dalla "Stracittadina" Milan-Inter, in programma domenica (21 febbraio) alle ore 15.00, nel corso di un'Intervista concessa al "Corriere dello Sport", si è soffermato sul big match di "San Siro". L'ex tecnico di Napoli e Bologna, conosce alla perfezione dinamiche e peso specifico del Derby di Milano, avendo vestito la maglia rossonera dal 1986 al 1999, lavorando con allenatori del calibro di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Alberto Zaccheroni. Di seguito le dichiarazioni dell'ex tecnico, tra le altre, del Parma.VIDEO, Il gol fantasma, la paura per Donadoni, il provino di Gullit: il racconto di Stella ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le parole dell'ex tecnico del Napoli e della Nazionale italiana, Roberto.L’ex calciatore, Roberto, a pochi giorni dalla "Stracittadina", in programma domenica (21 febbraio) alle ore 15.00, nel corso di un'vista concessa al "Corriere dello Sport", si è soffermato sul bigdi "San Siro". L'ex tecnico di Napoli e Bologna, conosce alla perfezione dinamiche e peso specifico deldio, avendo vestito la maglia rossonera dal 1986 al 1999, lavorando con allenatori del calibro di Arrigo Sacchi, Fabio Capello e Alberto Zaccheroni. Di seguito le dichiarazioni dell'ex tecnico, tra le altre, del Parma.VIDEO, Il gol fantasma, la paura per, il provino di Gullit: il racconto di Stella ...

acmilan : It’s almost derby time! Milan Primavera take on Inter: watch the clash live on our app ?? - Inter : ?? | PRIMAVERA Il #DerbyMilano è nerazzurro! #MilanInter finisce 0-3! ?????? Leggi qui il match report ??… - FcInterNewsit : Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - Super_Niky : RT @FcInterNewsit: Berlusconi: 'Guardando l'Inter in tv mi sono ritrovato a simpatizzare per loro. Ma nel derby tiferò Milan' - infoitsport : Contraerea Inter: prima per gol di testa, il Milan studia la contromossa -