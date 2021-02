Jennifer Aniston, nuovo amore: «Ha ritrovato la felicità con un collega». Ecco di chi si tratta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver patito tante pene sentimentali, Jennifer Aniston ha finalmente ritrovato la felicità grazie ad un nuovo amore. Lo riferiscono fonti vicine alla 52enne attrice: l’uomo che l’ha conquistata è un collega. Ecco di chi si tratta. Il grande amore della vita di Jennifer Aniston è senza dubbio Brad Pitt: una relazione sentimentale profonda, ma piena anche di sofferenze. I due, infatti, si erano lasciati e ripresi più volte, e alla fine Jennifer Aniston era rimasta piuttosto delusa in varie circostanze. Ora, dopo tre anni da single in seguito alla fine dell’amore con Justin Theroux, la rivista statunitense In Touch ha rivelato che ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo aver patito tante pene sentimentali,ha finalmentelagrazie ad un. Lo riferiscono fonti vicine alla 52enne attrice: l’uomo che l’ha conquistata è undi chi si. Il grandedella vita diè senza dubbio Brad Pitt: una relazione sentimentale profonda, ma piena anche di sofferenze. I due, infatti, si erano lasciati e ripresi più volte, e alla fineera rimasta piuttosto delusa in varie circostanze. Ora, dopo tre anni da single in seguito alla fine dell’con Justin Theroux, la rivista statunitense In Touch ha rivelato che ...

