Firenze | Nardella incalza Draghi sul turismo | “Si faccia una legge su Airbnb”

FIRENZE – "Se Draghi chiama Nardella risponde". Il premier nel discorso in Senato, per la fiducia, indica la via per un "modello turistico nuovo e io, che sono il sindaco della città simbolo del turismo nel mondo, Firenze, dico ci siamo". Firmato, Dario Nardella che mette in chiaro, una volta di più, la strada che Palazzo Vecchio è intenzionato a imboccare per gestire il mercato delle locazioni brevi, dominato da Airbnb (rintuzzando anche ai mal di pancia di coloro che gestiscono il business della locazione breve). Perché, spiega a margine di un sopralluogo allo stadio Franchi, "non è che dopo l'emergenza potremo ricominciare come niente fosse. Non possiamo avere la botte piena e la moglie ubriaca". Anzi, "dobbiamo approfittare di questo momento, per riscostruire un modello di qualità, sostenibile".

