Ex Ilva: ArcelorMittal deposita ricorso a Consiglio Stato contro Tar Lecce (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) – ArcelorMittal Italia comunica di aver depositato al Consiglio di Stato in Roma, l’atto di appello avverso la sentenza del Tar Lecce dello scorso 13 febbraio. E’ quanto si legge in una nota della multinazionale dell’acciaio.Il Tar di Lecce ha infatti disposto che ArcelorMittal spenga l’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 60 giorni respingendo così i ricorsi della multinazionale e di Ilva in As contro l’ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva a Mittal di individuare e rimuovere entro 30 giorni le criticità ambientali e di provvedere nei successivi 30 giorni, in caso di difetto di adempimento, alla chiusura degli impianti inquinanti. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) –Italia comunica di averto aldiin Roma, l’atto di appello avverso la sentenza del Tardello scorso 13 febbraio. E’ quanto si legge in una nota della multinazionale dell’acciaio.Il Tar diha infatti disposto chespenga l’area a caldo dello stabilimento siderurgico di Taranto entro 60 giorni respingendo così i ricorsi della multinazionale e diin Asl’ordinanza sulle emissioni del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, che imponeva a Mittal di individuare e rimuovere entro 30 giorni le criticità ambientali e di provvedere nei successivi 30 giorni, in caso di difetto di adempimento, alla chiusura degli impianti inquinanti. L'articolo ...

