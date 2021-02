Divieto di spostamento tra Regioni: scatta la proroga fino al 25 febbraio (Di giovedì 18 febbraio 2021) In queste ultime settimane la campagna di vaccinazione sta procedendo a rilento, o comunque con numeri che non possono essere considerati soddisfacenti, in una prospettiva di medio-lungo termine. E al momento i contagi non arretrano in modo significativo. Ecco allora palesarsi la necessità di una proroga del Divieto di spostamento tra Regioni, originariamente fissato fino al 15 febbraio con circolare del Viminale del 18 gennaio scorso. La nuova data in cui terminerà il Divieto è, salvo ulteriori proroghe, il 25 febbraio. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sulle ultime novità in tema di bonus facciate 2021 al 90%, clicca qui. Divieto di spostamento tra Regioni: il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 febbraio 2021) In queste ultime settimane la campagna di vaccinazione sta procedendo a rilento, o comunque con numeri che non possono essere considerati soddisfacenti, in una prospettiva di medio-lungo termine. E al momento i contagi non arretrano in modo significativo. Ecco allora palesarsi la necessità di unadelditra, originariamente fissatoal 15con circolare del Viminale del 18 gennaio scorso. La nuova data in cui terminerà ilè, salvo ulteriori proroghe, il 25. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più sulle ultime novità in tema di bonus facciate 2021 al 90%, clicca qui.ditra: il ...

Ultime Notizie dalla rete : Divieto spostamento Covid, le nuove varianti spingono l'Italia di nuovo verso la zona arancione È attesa a giorni anche la decisione sul divieto di spostamento tra Regioni visto che l'ultimo decreto ha fissato al 25 febbraio il termine. Nel frattempo, il nuovo governo Draghi è alle prese con il ...

Lockdown in Italia o mini zone rosse? Ecco le ipotesi con il governo Draghi Intanto, resterà in vigore almeno fino al 25 febbraio il divieto di spostamento tra regioni. Non sono previsti, al momento, allentamenti anche al coprifuoco. ...

Covid, spostamenti tra Regioni: divieto prorogato al 25 febbraio LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Covid. Alto Adige, misure più severe contro la variante sudafricana 18 FEB - “A causa dell'elevato numero di contagi e specialmente dopo la comparsa della variante sudafricana del coronavirus anche in quattro Comuni dell'Alto Adige”, il presidente della Pa di Bolzano, ...

Paura varianti, la Lombardia in bilico tra zona gialla e arancione Potrebbe essere utilizzato il decreto legge invece del Dpcm lasciando poi il potere di ordinanza alla Protezione Civile o ai ministri scatterebbe già domenica 21 febbraio, oppure da lunedì 22 febbraio ...

