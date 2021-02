Barbara D’Urso, la dichiarazione sui figli: “Non vogliono dire che sono la loro madre” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La celebre conduttrice Barbara D’Urso ha rilasciao una dichiarazione sui figli, che non vogliono che si sappia che lei è sua madre. Ecco le parole della conduttrice Le dichiarazioni di Barbara D’Urso sui suoi due figli (fonte Instagram)Barbara D’Urso è una tra le conduttrici più celebri della televisione italiana. Al timode di programmi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, è molto attiva sulle reti Mediaset, riuscendo a raggiungere picchi di ascolto inimmaginabili. Eppure ci sono degli aspetti della vita della celebre conduttrice che lei stessa tiene nascosti. Uno tra questi riguarda i suoi due figli, dei quali parla poco e che non mostra mai sui social. Proprio sui ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 18 febbraio 2021) La celebre conduttriceha rilasciao unasui, che nonche si sappia che lei è sua. Ecco le parole della conduttrice Le dichiarazioni disui suoi due(fonte Instagram)è una tra le conduttrici più celebri della televisione italiana. Al timode di programmi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, è molto attiva sulle reti Mediaset, riuscendo a raggiungere picchi di ascolto inimmaginabili. Eppure cidegli aspetti della vita della celebre conduttrice che lei stessa tiene nascosti. Uno tra questi riguarda i suoi due, dei quali parla poco e che non mostra mai sui social. Proprio sui ...

carlabeneducee : RT @Ale13199: Giulio: Pier è innamoratissimo Barbara D'Urso: chi è che non ci crede? OPPINI: io Sto male, Fra ti adoroo ??? #gregorelli #gfv… - Labinot49573606 : RT @Ale13199: Giulio: Pier è innamoratissimo Barbara D'Urso: chi è che non ci crede? OPPINI: io Sto male, Fra ti adoroo ??? #gregorelli #gfv… - neeptunarium : RT @Ale13199: Giulio: Pier è innamoratissimo Barbara D'Urso: chi è che non ci crede? OPPINI: io Sto male, Fra ti adoroo ??? #gregorelli #gfv… - avni00499711 : RT @Ale13199: Giulio: Pier è innamoratissimo Barbara D'Urso: chi è che non ci crede? OPPINI: io Sto male, Fra ti adoroo ??? #gregorelli #gfv… - _els3_ : Barbara D’Urso proprio zorpa pazza... #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Valeria Fabrizi in lacrime a Live non è la D'Urso: «Ho subito un furto da 200.000 euro, mi resta la fede» Il Messaggero