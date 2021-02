Von der Leyen avverte | non sicuri i vaccini offerti da brooker

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Attenzione aida "", intermediari, sul mercato nero o su circuiti paralleli a quelli ufficiali dei contratti europei congiunti di fornitura: ci sono "zero garanzie" sulla loro provenienza, sul fatto che nelle fiale ci siano effettivamente iindicati e non sostanze contraffatte, e che siano state rispettare le condizioni di conservazione ottimali e la catena del freddo. Questo è il chiarissimo avvertimento che ha dato la presidente della Commissione europea, Ursula von der, durante una videoconferenza stampa oggi a Bruxelles. "Ho sentito di vari incidenti, di dosi di vaccino anti Covid che sono state offerte", ha detto von derrispondendo alla domanda di un giornalista sulle notizie secondo cui alcune Regioni italiane sarebbero in contatto con ...

Ne parla (fumosamente) laLeyen, ma qui da noi nessuno più. Persino Salvini ora dice che sulle migrazioni dobbiamo seguire le regole europee. Intende che gli vanno bene queste o che vanno ...La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, ha annunciato che l'Europa sta già programmando l'acquisto del vaccino prodotto da Moderna per i prossimi due anni. Queste 300 milioni ...aggiungo a quanto già detto, che l'EMA, in realtà non necessità di ispezionare gli stabilimenti Pfizer, visto che ve ne sono (di stabilimenti) già due in Germania ed uno in Be ...