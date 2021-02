Uno Stato parallelo nella Capitale. Con la ‘ndrangheta al comando. I retroscena del blitz della Dda. Il boss Vitalone gestiva da Sacrofano il traffico internazionale di droga (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sembra incredibile eppure non passa giorno senza che un’inchiesta ci ricordi che la ‘ndrangheta è la prima emergenza in Italia. A confermare questo trend che vede il gruppo calabrese in continua espansione è stata la scoperta di quello che la Procura di Roma ha definito un enclave, ossia una sorta di Stato nello Stato, che la ‘ndrangheta ha costruito all’interno della Capitale. Per questo ieri è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 33 persone indagate, a seconda delle posizioni, di “associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione aggravata dal metodo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Sembra incredibile eppure non passa giorno senza che un’inchiesta ci ricordi che laè la prima emergenza in Italia. A confermare questo trend che vede il gruppo calabrese in continua espansione è stata la scoperta di quello che la Procura di Roma ha definito un enclave, ossia una sorta dinello, che laha costruito all’interno. Per questo ieri è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Roma su richiestaDirezione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 33 persone indagate, a seconda delle posizioni, di “associazione finalizzata aldi sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, estorsione aggravata dal metodo ...

