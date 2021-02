Una ragazza e il suo sogno, Turandot o La caserma? La tv del 17 febbraio (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 17 febbraio su RaiUno alle 20.30 “Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Otto ”Ignoti” con le relative ”identità nascoste”: il concorrente dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”. A seguire, “Porta a Porta”, condotto da Bruno Vespa. Tanti gli ospiti di Bruno Vespa per ripercorrere insieme 25 anni di questa trasmissione e 25 anni di storia italiana: dai leader politici ai protagonisti dell’informazione, della cronaca e dello spettacolo. Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il docu-reality “La caserma”: 25 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 ed i 22 anni, di diversa estrazione sociale, vivono insieme per 4 settimane l’esperienza della leva militare, con i suoi valori di solidarietà e disciplina. In questa puntata l’addestramento prevederà ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, mercoledì 17su RaiUno alle 20.30 “Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus. Otto ”Ignoti” con le relative ”identità nascoste”: il concorrente dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”. A seguire, “Porta a Porta”, condotto da Bruno Vespa. Tanti gli ospiti di Bruno Vespa per ripercorrere insieme 25 anni di questa trasmissione e 25 anni di storia italiana: dai leader politici ai protagonisti dell’informazione, della cronaca e dello spettacolo. Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il docu-reality “La”: 25 ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 18 ed i 22 anni, di diversa estrazione sociale, vivono insieme per 4 settimane l’esperienza della leva militare, con i suoi valori di solidarietà e disciplina. In questa puntata l’addestramento prevederà ...

GrandeFratello : “Da molto non mi piaceva così una ragazza...” ?? #GFVIP - team_world : Voglia di una serata romantica? Questa sera su Rai 1 in prima TV il film 'Per sempre la mia ragazza' con Alex Roe e… - TeresaBellanova : Ascoltando le parole di Sofia, 16 anni, bracciante, non posso che ripensare alla mia vita, alle esperienze durissim… - isabelm91355788 : RT @edoruta: “Un percorso di 5 mesi con una ragazza ti aspetti che anche nelle cose belle viene da te e te le dice. Musino triste per 3 mes… - Vegueta52153960 : @GloriaP81 Tu sei una ragazza bellissima -