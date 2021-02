Tottenham | Son | “La squadra sta con Mourinho” – VIDEO

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) L’attaccante delSon Heung-min ha parlato in conferenza stampa confermando che il gruppo è compatto intorno a JoseL’attaccante delSon Heung-min ha parlato in conferenza stampa confermando che il gruppo è compatto intorno a Jose. Le sue parole. TUTTI CON MOU – «Non saprei. Sono solo voci, c’è forte unità nello spogliatoio. Certo, molto dipende anche dai risultati. Siamo tristi quando perdiamo e siamo contenti quando vinciamo. Il morale è un po’ sceso dopo un paio di risultati deludenti. Ma, a parte questo, nulla è cambiato nello spogliatoio. Siamo tutti felici e concentrati su ogni gara. Cosa vi posso dire? Sono voci sbagliate». Leggi su Calcionews24.com

Classe '92,è un'ala sinistra, sotto contratto con ilfino al 30 Giugno 2023. Secondo molti esperi è il miglior giocatore asiatico mai esistito , abile palla a piede e con un'...HOTSPUR (4 - 2 - 3 - 1): Lloris; Doherty, Rodon, Alderweireld, Davies; Hojbjerg, Sissoko; Moura, Ndombele,; Kane. Allenatore: Mourinho.L'attaccante del Tottenham Son Heung-min ha parlato in conferenza stampa confermando che il gruppo è compatto intorno a Jose Mourinho ...Christian Eriksen ha trascorso l'ultima sessione di mercato con la valigia chiusa, in bilico tra la permanenza a Milano e il ritorno in Premier League. Con il Tottenham prima e con il Leicester poi er ...