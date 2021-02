Martin Scorsese VS piattaforme streaming: “La magia perduta del cinema” (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il regista di Taxi Driver e The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese, in un intervento per Harper’s Magazine ha attaccato duramente le piattaforme streaming, accusandole di svalutare il mondo del cinema. “Il Maestro – Federico Fellini e la magia perduta del cinema” è infatti il titolo del suo saggio, pubblicato nell’edizione di marzo 2021 del Magazine. Nonostante la collaborazione con Netflix e Apple, grazie alle quali ha potuto consolidare la sua più recente carriera con The Irishman e il prossimo Killers of the Flower Moon, Scorsese scrive che “solo 15 anni fa il termine ‘contenuto’ si sentiva esclusivamente quando le persone stavano parlando di cinema a un livello serio, ed era in contrasto e misurato tenendo in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il regista di Taxi Driver e The Wolf of Wall Street,, in un intervento per Harper’s Magazine ha attaccato duramente le, accusandole di svalutare il mondo del. “Il Maestro – Federico Fellini e ladel” è infatti il titolo del suo saggio, pubblicato nell’edizione di marzo 2021 del Magazine. Nonostante la collaborazione con Netflix e Apple, grazie alle quali ha potuto consolidare la sua più recente carriera con The Irishman e il prossimo Killers of the Flower Moon,scrive che “solo 15 anni fa il termine ‘contenuto’ si sentiva esclusivamente quando le persone stavano parlando dia un livello serio, ed era in contrasto e misurato tenendo in ...

