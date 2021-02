In Nigeria alcuni uomini armati avrebbero rapito centinaia di studenti di un collegio, scrive AFP (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella città di Kagara, nella zona centrosettentrionale della Nigeria, alcuni uomini armati hanno fatto irruzione in un collegio dove risiedono circa 600 studenti e hanno rapito diversi di loro, oltre a membri del personale scolastico e alle loro famiglie. Secondo Leggi su ilpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella città di Kagara, nella zona centrosettentrionale dellahanno fatto irruzione in undove risiedono circa 600e hannodiversi di loro, oltre a membri del personale scolastico e alle loro famiglie. Secondo

KenSharo : New post (In Nigeria alcuni uomini armati avrebbero rapito centinaia di studenti di un collegio, scrive AFP - Il Po… - CinsisterCinzia : RT @ilpost: In Nigeria alcuni uomini armati avrebbero rapito centinaia di studenti di un collegio, scrive AFP - Sergiof42272531 : RT @Don_Lazzara: #Nigeria: l'@Agenzia_Ansa riferisce che centinaia di studenti sono stati rapiti in Nigeria da uomini armati che hanno atta… - clamattu : RT @ilpost: In Nigeria alcuni uomini armati avrebbero rapito centinaia di studenti di un collegio, scrive AFP - ilpost : In Nigeria alcuni uomini armati avrebbero rapito centinaia di studenti di un collegio, scrive AFP -