Governo | l’economista Livolsi | “I mercati certificano importanza di Draghi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Iper così dire ‘’ l’di. Lo spread è ai livelli più bassi da inizio 2015 e i rendimenti dei titoli di Stato sono già da tempo sui minimi di sempre, con l’ultima asta decennale dei Btp che ha raggiunto il minimo storico dello 0,46. Dal 2011 al 2019ha guidato la Bce durante la crisi del debito sovrano europeo, è stato l’artefice del quantitativo easing e la sua famosa frase ‘whatever it takes’ rappresenta la sua capacità di prendere decisioni autonome e di portarle avanti con successo”. Lo afferma in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia Ubaldo, economista, presidente della& Partners, già ceo di Fininvest e che condusse la quotazione in borsa di Mediaset e Mediolanum. “Gli obiettivi principali del nuovo ...