Governo Draghi, alle 10 il premier in Senato per la fiducia. I numeri, le provocazioni della Lega e l’incognita dei 5 stelle (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Probabilmente il suo sogno sarebbe eguagliare il record di Mario Monti che nel 2011 prese 281 voti. Obiettivo che Mario Draghi rischia di mancare per un soffio. A quattro giorni dal giuramento, il nuovo Governo comparirà in Senato per chiedere la fiducia. L’inizio dell’intervento del premier è fissato per le 10, ma prima della votazione occorrerà aspettare almeno 12 ore. Dopo le comunicazioni, infatti, la seduta verrà sospesa per consentire all’ex presidente della Bce di recarsi alla Camera a depositare le sue dichiarazioni. Quindi ci saranno cinque ore e mezza di discussione generale e due per le dichiarazioni di voto. Sommate alla replica del premier e alle pause per la sanificazione, vuol dire che la chiama per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Probabilmente il suo sogno sarebbe eguagliare il record di Mario Monti che nel 2011 prese 281 voti. Obiettivo che Mariorischia di mancare per un soffio. A quattro giorni dal giuramento, il nuovocomparirà inper chiedere la. L’inizio dell’intervento delè fissato per le 10, ma primavotazione occorrerà aspettare almeno 12 ore. Dopo le comunicazioni, infatti, la seduta verrà sospesa per consentire all’ex presidenteBce di recarsi alla Camera a depositare le sue dichiarazioni. Quindi ci saranno cinque ore e mezza di discussione generale e due per le dichiarazioni di voto. Sommate alla replica delpause per la sanificazione, vuol dire che la chiama per la ...

