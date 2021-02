Gaël Giraud, il gesuita che predica la transizione ecologica (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Impossibile mantenere la finzione antropologica dell’individualismo implicita nell’economia neoliberista e nelle politiche di smantellamento del servizio pubblico che la accompagnano da quarant’anni: l’esternalità negativa indotta dal virus sfida radicalmente l’idea di un sistema complesso modellato sul volontarismo degli imprenditori «atomizzati». La salute di tutti dipende dalla salute di ciascuno. Siamo tutti connessi in una relazione di interdipendenza”. Cosí scriveva circa un anno fa il gesuita, economista, a lungo direttore di ricerche al Centre National de la recherche scientifique di Parigi, oggi docente alla Georgetown University di Washington, Gaël Giraud. Nel 2015 ha scritto un libro, pubblicato in Italia da Emi, dal titolo “transizione ecologica”. Convinto sostenitore dell’esperimento ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 febbraio 2021) “Impossibile mantenere la finzione antropologica dell’individualismo implicita nell’economia neoliberista e nelle politiche di smantellamento del servizio pubblico che la accompagnano da quarant’anni: l’esternalità negativa indotta dal virus sfida radicalmente l’idea di un sistema complesso modellato sul volontarismo degli imprenditori «atomizzati». La salute di tutti dipende dalla salute di ciascuno. Siamo tutti connessi in una relazione di interdipendenza”. Cosí scriveva circa un anno fa il, economista, a lungo direttore di ricerche al Centre National de la recherche scientifique di Parigi, oggi docente alla Georgetown University di Washington,. Nel 2015 ha scritto un libro, pubblicato in Italia da Emi, dal titolo “”. Convinto sostenitore dell’esperimento ...

EMI_libri : RT @PPANthebrief: #protagonisti Il gesuita economista @GaelGiraud_CNRS e i suoi 4 punti per la #transizioneecologica. #Economia circolare e… - PPANthebrief : #protagonisti Il gesuita economista @GaelGiraud_CNRS e i suoi 4 punti per la #transizioneecologica. #Economia circo… - francescocolucc : RT @oss_romano: #16febbraio No, la vecchia “macchinetta” non potrà più tornare a girare. Il libro «Transizione ecologica. La finanza al ser… - oss_romano : #16febbraio No, la vecchia “macchinetta” non potrà più tornare a girare. Il libro «Transizione ecologica. La finanz… - strutturafine : RT @MarcoPiccoloRey: Si parla tanto di transizione ecologica. Ma cos'è, come si fa, quanto costa? Ti invito al WEBINAR con Gael Giraud gesu… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaël Giraud Società: transizione ecologica, Gaël Giraud (economista e gesuita) ospite stasera di una conferenza on line Transizione ecologica: una definizione balzata alle recenti cronache a seguito dell'istituzione del Ministero relativo. È un concetto, questo, che prende le mosse dagli studi di Gaël Giraud, economista, gesuita, direttore del Georgetown environmental justice program di Washington. Proprio Giraud sarà ospite della conferenza online organizzata dall'Editrice missionaria ...

Dibattito. Sterilizzare il debito non è impensabile per il buon diritto ... soprattutto (ma non solo) francesi guidati da Thomas Piketty, Laurence Scialom e Gaël Giraud, pubblicata da 'Avvenire' e da altre grandi testate del Vecchio Continente: 'Le Monde', 'El Pais' e 'The ...

Gaël Giraud, autore del manifesto sulla Transizione ecologica: «L’Italia rinunci alla dipendenza dal petrolio» Corriere della Sera Transizione ecologica: una definizione balzata alle recenti cronache a seguito dell'istituzione del Ministero relativo. È un concetto, questo, che prende le mosse dagli studi di, economista, gesuita, direttore del Georgetown environmental justice program di Washington. Propriosarà ospite della conferenza online organizzata dall'Editrice missionaria ...... soprattutto (ma non solo) francesi guidati da Thomas Piketty, Laurence Scialom e, pubblicata da 'Avvenire' e da altre grandi testate del Vecchio Continente: 'Le Monde', 'El Pais' e 'The ...