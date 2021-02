Emergenza Covid, sei Regioni a rischio zona arancione: spunta l'ipotesi di lockdown locali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Preoccupano le varianti del Coronavirus, in queste ore si sta studiando una nuova stretta. Sei Regioni rischiano di passare in zona arancione dopo i dati raccolti nell'ultimo monitoraggio dell'Iss. In bilico ci sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Lazio e il Piemonte. La situazione in Italia, cosa si sta decidendo In Lombardia quattro comuni sono diventati zona rossa e i più autorevoli esperti chiedono un nuovo lockdown territoriale, ma a partire dal 19 febbraio, sei Regioni italiane potrebbero ritornare in zona arancione. Intanto il 5 marzo scade il vecchio Dpcm ed entrerà in vigore quello nuovo del Governo Draghi. Secondo il Corriere della Sera, venerdì rischiano di passare in fascia arancione ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Preoccupano le varianti del Coronavirus, in queste ore si sta studiando una nuova stretta. Seirischiano di passare indopo i dati raccolti nell'ultimo monitoraggio dell'Iss. In bilico ci sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche, il Lazio e il Piemonte. La situazione in Italia, cosa si sta decidendo In Lombardia quattro comuni sono diventatirossa e i più autorevoli esperti chiedono un nuovoterritoriale, ma a partire dal 19 febbraio, seiitaliane potrebbero ritornare in. Intanto il 5 marzo scade il vecchio Dpcm ed entrerà in vigore quello nuovo del Governo Draghi. Secondo il Corriere della Sera, venerdì rischiano di passare in fascia...

