Cambia l’M5s | non avrà più un capo politico | da Rousseau l’ok al direttorio a cinque

In origine fu Beppe Grillo. Poi Luigi di Maio, e da poco più di un anno e ad interim Vito Crimi. Tre capi politici in quasi 12 anni, da quando nel 2009 il comico decise di fondare il partito dopo che la sua candidatura alla segreteria del Pd era stata stoppata. Oggi, però, Cambia tutto. Perché Crimi (semmai avesse mai veramente preso la leadership del partito), sarà l'ultimo capo politico dell'M5s. Come mai? Perché 11mila iscritti alla piattaforma Rousseau hanno parlato, e hanno deciso che non c'è più bisogno di un numero 1, ma che ci sia necessità di averne 5, che formino un direttorio e rappresentino il Movimento di Grillo e Casaleggio (padre). Dopo circa 12 anni Cambia quindi lo statuto dell'M5s, registrando però un flop sul numero dei votanti:

