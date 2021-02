Calabria, chiuse tutte le scuole per 15 giorni: l’annuncio del governatore (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È notizia di pochissimi minuti fa della chiusura della scuole di ogni ordine e grado in tutta la regione Calabria. Ad annunciarlo è stato il governatore Nino Spirlì attraverso una diretta Facebook. “Abbiano iniziato – ha detto il presidente della Regione – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) È notizia di pochissimi minuti fa della chiusura delladi ogni ordine e grado in tutta la regione. Ad annunciarlo è stato ilNino Spirlì attraverso una diretta Facebook. “Abbiano iniziato – ha detto il presidente della Regione – una proficua interlocuzione con i sindacati. Cominceremo a vaccinare da lunedì o mercoledì. La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Calabria, vaccini al via per i docenti: scuole chiuse per 2-3 settimane #coronavirusitalia - Marinamas : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Chiudono le scuole in Calabria. - fanpage : ?? Ultim'ora Chiudono le scuole in Calabria. - DavidedaBrescia : RT @MediasetTgcom24: Calabria, vaccini al via per i docenti: scuole chiuse per 2-3 settimane #coronavirusitalia - MediasetTgcom24 : Calabria, vaccini al via per i docenti: scuole chiuse per 2-3 settimane #coronavirusitalia -