Auto | Acea | a gennaio in Europa vendite - 25 | 7% | perse 290 mila unità**

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. - (Adnkronos) - Acalo pesantissimo per il mercato automobilistico europeo, colpito dalle restrizioni causa Covid che hanno portato in negativo praticamente tutti i mercati continentali (con l'eccezione di Svezia e Norvegia). Come riferisce, l'associazione dei costruttori europei, a livello europeo - ovvero Ue, paesi Efta e Regno Unito - il totale di auto vendute è sceso di oltre 290unità rispetto allo stesso mese del 2020 (pre-pandemia), con un totale di 842.835 immatricolazioni (1.134.898 un anno fa). Oltre all'impatto del lockdown, anche la circostanza che molti mercati hanno avuto anche un giorno lavorativo in meno rispetto a2020. Per quel che riguarda la sola Unione Europea le immatricolazioni di auto nuove sono diminuite del 24,0% da 956.447 unità di ...