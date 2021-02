Sarraj a Roma per motivi di salute | intervento chirurgico di cinque ore Costretto a lasciare il potere al vice

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il presidente uscente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al, ha lasciato la Libia per sottoporsi domenica aa undi 5 ore. Lo riferisce al Hadath, la tv ...

Il presidente uscente del Consiglio presidenziale libico, Fayez al Sarraj, ha lasciato la Libia per sottoporsi domenica a Roma a un intervento chirurgico di 5 ore. Lo riferisce al Hadath, la tv dedicata alle crisi regionali arabe dell'emittente al Arabiya. Il capo del Consiglio presidenziale e premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, si trova da alcuni giorni a Roma.