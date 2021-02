Rummenigge punzecchia la Juventus | “mai in bianconero”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 16 febbraio 2021) Il Bayern Monaco ha vinto l’ennesimo trofeo, il trionfo nel mondiale per club non rappresenta una novità per un club che negli ultimi anni ha conquistato tutto, nel frattempola. Il campionato è reduce dal pareggio contro il Bielefeld ma continua a guidare la classifica ed anche con margine. In Champions League dovrà vedersela con una squadra italiana, la Lazio. I favori del pronostico sono tutti per il Bayern Monaco ma la competizione è stata in grado di regalare anche sorprese. La squadra di Flick può vincere altri trofei ed entrare ancora di più nella storia.laFoto di Alexander Hassenstein / AnsaIl Ceo del Bayern Monaco Karl-Heinzeè stato intervistato dal Corriere della Sera, tanti gli ...