Modena. Scuola primaria: la nuova pagella spiegata anche in Urdu (Di martedì 16 febbraio 2021) Cambia la pagella di valutazione alla Scuola primaria:. Non più voti espressi in numeri, ma giudizi descrittivi, obiettivi di apprendimento e quattro livelli (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) per registrare progressi e miglioramenti dei bambini. Sono modifiche importanti, entrate da poco in vigore attraverso un’ordinanza del Miur, che ora vanno innanzitutto spiegate alle famiglie, anche e soprattutto a quelle dei migranti che maggiormente faticano con la lingua italiana. Per spiegare le nuove modalità di valutazione introdotte alla Scuola primaria il Centro educativo Memo del Comune di Modena ha predisposto materiali tradotti in cinque lingue: inglese, arabo, cinese, Urdu e turco. Il testo è disponibile ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 16 febbraio 2021) Cambia ladi valutazione alla:. Non più voti espressi in numeri, ma giudizi descrittivi, obiettivi di apprendimento e quattro livelli (Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione) per registrare progressi e miglioramenti dei bambini. Sono modifiche importanti, entrate da poco in vigore attraverso un’ordinanza del Miur, che ora vanno innanzitutto spiegate alle famiglie,e soprattutto a quelle dei migranti che maggiormente faticano con la lingua italiana. Per spiegare le nuove modalità di valutazione introdotte allail Centro educativo Memo del Comune diha predisposto materiali tradotti in cinque lingue: inglese, arabo, cinese,e turco. Il testo è disponibile ...

icedry75 : @GianniJ08 Appetite for destruction. Era del fratello più grande di un mio compagno di scuola, fu una rivelazione a… - news_modena : Nuova strada...a scuola, appello al Comune: si trovi altra soluzione - EmiEmi58580073 : Quelli che vivono in un posto di mare e pensano che Milano o Modena d’estate abbia la stessa brezza estiva e si pos… - ConsumoUtenza : RT @Confcoop_ER: La cooperativa di utenti Insieme Benefit di #Modena apre il primo tavolo nazionale per le polizze assicurative delle auto… - Confcoop_ER : La cooperativa di utenti Insieme Benefit di #Modena apre il primo tavolo nazionale per le polizze assicurative dell… -