LIVE – Parallelo femminile Mondiali Cortina 2021 | aggiornamenti in DIRETTA

La DIRETTA scritta dello slalom Parallelo femminile di Cortina d'Ampezzo, valevole per i Mondiali 2021 di sci alpino. Saranno quattro le italiane a giocarsi la medaglia nella seconda gara della settimana finale nella rassegna iridata. Si tratta di Federica Brignone, Marta Bassino, Laura Pirovano e Lara Della Mea. COME SEGUIRE LA GARA La gara è in programma martedì 16 febbraio, con le qualificazioni alle ore 9 e le finali alle 14. Sportface.it seguirà l'evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto.

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Parallelo Diretta Parallelo Maschile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: sfida apertissima!

... COME SEGUIRE LA GARA La diretta del parallelo maschile dei Mondiali di Cortina vedrà il via ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione ...

Diretta Parallelo Femminile Mondiali Cortina/ Streaming video Rai: chi sul podio?

... COME SEGUIRE LA GARA La diretta del parallelo femminile dei Mondiali di Cortina vedrà il via ... Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione ...

LIVE Sci alpino, Parallelo Mondiali in DIRETTA: Bassino e Brignone, si può fare! OA Sport Live Timing Parallel Slalom Femminile Cortina d'Ampezzo (ITA)

Live Timing Parallel Slalom Femminile Cortina d'Ampezzo (ITA) Gioco dei podi, La prima volta del parallelo individuale: la startlist della gara femminile, con nuovo format ...

Sci alpino oggi, Mondiali: orari, tv, programma, pettorali Parallelo

I Mondiali di sci alpino in corso in Italia, a Cortina, dopo la riformulazione del programma entrano nel vivo della seconda settimana e vedranno disputarsi oggi i due paralleli individuali. Partenza f ...

