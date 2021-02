“Ho avuto un incidente” | fan in ansia per Federica Panicucci | cosa è successo?

(Di martedì 16 febbraio 2021)ha preoccupato i fan di Canale 5, raccontato unche l’ha vista protagonista. Eccoalla nota conduttrice. Fonte foto: webNella puntata in onda oggi di Mattino 5 la conduttrice si è mostrata con una vistosa fasciatura, prima di portare avanti il programma la conduttrice ha deciso di spiegare al suo pubblicoveramente alla sua mano. La padrona di casa ha raccontato di essere stata protagonista di undomestico che sembra aver lasciato il segno, ecco quindile è. LEGGI ANCHE>>>“a zappare la terra”: attacco e risposta a tono LEGGI ANCHE>>>Mattino 5, ...

1959_wilma : RT @ElisaCuccolo: DAN ?? Il Suo Papa' Umano ha avuto un Incidente e Lui e' Rimasto Solo Al Mondo! ?? Ha 9 Anni, Pesa 25 Kg, Ha un po' di Art… - bellalilli16 : RT @ElisaCuccolo: DAN ?? Il Suo Papa' Umano ha avuto un Incidente e Lui e' Rimasto Solo Al Mondo! ?? Ha 9 Anni, Pesa 25 Kg, Ha un po' di Art… - Emilystellaemi2 : RT @ElisaCuccolo: DAN ?? Il Suo Papa' Umano ha avuto un Incidente e Lui e' Rimasto Solo Al Mondo! ?? Ha 9 Anni, Pesa 25 Kg, Ha un po' di Art… - Silvia56997551 : RT @ElisaCuccolo: DAN ?? Il Suo Papa' Umano ha avuto un Incidente e Lui e' Rimasto Solo Al Mondo! ?? Ha 9 Anni, Pesa 25 Kg, Ha un po' di Art… - XinXianLi69 : Una persona di merda ai tempi delle medie ha appena avuto un incidente grave in macchina, posso godere oppure no? -

Ultime Notizie dalla rete : avuto incidente

Federica Panicucci ha preoccupato i fan di Canale 5, raccontato un incidente che l'ha vista protagonista. Ecco cosa è successo.Jason Schneidman fa il barbiere da più di trent’anni a Los Angeles, in California, un mestiere che poco più di 15 anni fa gli ha salvato la vita. Dopo essere stato in riabilitazione per disintoss ...