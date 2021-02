“Halloween Kills”: John Carpenter parla di una possibile uscita in streaming (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora una volta la pandemia potrebbe avere la meglio sulle nuove uscite cinematografiche. E’ il caso di “Halloween Kills“, horror già atteso al cinema da tempo. La difficile situazione sanitaria aveva costretto la Universal a spostare il release al 21 ottobre 2021, ma le sorti del film diretto da David Gordon Green potrebbero decisamente mutare nel tempo. A parlarne è stato lo sceneggiatore John Carpenter durante un’intervista rilasciata a NME.com. L’ideatore dei soggetti della serie cinematografica “Halloween” ha discusso della possibilità di un’uscita in streaming: “Certo. Halloween potrebbe essere pubblicato in quella modalità, perché i cinema sono morti. Questa è una tragedia, ma è la verità. Dobbiamo solo affrontare la cosa. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 16 febbraio 2021) Ancora una volta la pandemia potrebbe avere la meglio sulle nuove uscite cinematografiche. E’ il caso di ““, horror già atteso al cinema da tempo. La difficile situazione sanitaria aveva costretto la Universal a spostare il release al 21 ottobre 2021, ma le sorti del film diretto da David Gordon Green potrebbero decisamente mutare nel tempo. Arne è stato lo sceneggiatoredurante un’intervista rilasciata a NME.com. L’ideatore dei soggetti della serie cinematografica “” ha discusso della possibilità di un’in: “Certo.potrebbe essere pubblicato in quella modalità, perché i cinema sono morti. Questa è una tragedia, ma è la verità. Dobbiamo solo affrontare la cosa. ...

