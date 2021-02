Guardie mediche, ispezioni dei Nas: irregolarità in una su 4 (Di martedì 16 febbraio 2021) Locali inadeguati, farmaci scaduti, assenza totale di misure anti Covid , criticità per la sicurezza degli stessi operatori sanitari: al termine di un'ispezione in 390 sedi di Guardie mediche in tutta ... Leggi su leggo (Di martedì 16 febbraio 2021) Locali inadeguati, farmaci scaduti, assenza totale di misure anti Covid , criticità per la sicurezza degli stessi operatori sanitari: al termine di un'ispezione in 390 sedi diin tutta ...

fisco24_info : Sanità: Nas in sedi guardie mediche, in 1 su 4 irregolarità: Ispezioni in 390 sedi in Italia, denunciati dirigenti… - twinky33 : RT @RaiNews: Guardie mediche fuori dalle regole. I carabinieri del Nas, d'intesa con il ministero della Salute, hanno svolto controlli sull… - iltirreno : Blitz in 390 guardie mediche: 1 su 4 inadeguate e con farmaci scaduti - Piergiulio58 : Blitz dei Nas nelle guardie mediche: farmaci scaduti, nessuna misura anti Covid, 1 su 4 è irregolare. ?? - konstantinaBel3 : RT @RaiNews: Guardie mediche fuori dalle regole. I carabinieri del Nas, d'intesa con il ministero della Salute, hanno svolto controlli sull… -