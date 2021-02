Governo Draghi, niente linea dura contro i ribelli M5s. Crimi non minaccia l’espulsione: «Chi non vota la fiducia sarà considerato in dissenso» (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Chi non voterà sì alla fiducia, verrà considerato in dissenso dal gruppo». Così Vito Crimi, capo politico reggente del Movimento 5 Stelle ha aperto l’assemblea dei deputati grillini. Crimi avrebbe proseguito il discorso ponendo l‘accento sull’eccezionalità della situazione: «Abbiamo risposto all’appello di unità del presidente Mattarella ma ponendo condizioni». Crimi poi ha sottolineato che «il Movimento non è stato e non verrà schiacciato» dal nuovo Governo e che «il decreto per creare il ministero della Transizione ecologica» sarebbe quasi pronto con la possibilità di essere varato al prossimo consiglio dei ministri. Dopo il discorso di apertura Crimi si sarebbe “dileguato” per entrare (virtualmente) alla riunione del gruppo M5s ... Leggi su open.online (Di mercoledì 17 febbraio 2021) «Chi non voterà sì alla, verràindal gruppo». Così Vito, capo politico reggente del Movimento 5 Stelle ha aperto l’assemblea dei deputati grillini.avrebbe proseguito il discorso ponendo l‘accento sull’eccezionalità della situazione: «Abbiamo risposto all’appello di unità del presidente Mattarella ma ponendo condizioni».poi ha sottoto che «il Movimento non è stato e non verrà schiacciato» dal nuovoe che «il decreto per creare il ministero della Transizione ecologica» sarebbe quasi pronto con la possibilità di essere varato al prossimo consiglio dei ministri. Dopo il discorso di aperturasi sarebbe “dileguato” per entrare (virtualmente) alla riunione del gruppo M5s ...

