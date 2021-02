Etna, le immagini della spettacolare eruzione (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo la spettacolare esplosione di questo pomeriggio dal cratere Sud-Est dell'Etna è cominciata l'eruzione dell'Etna vera e propria con una potenza considerata dai tecnici dell'Osservatorio etneo "dalla potentissima spinta" in grado di produrre una fontana di lava alta 50 metri che alimenta il lungo fiume di lava che si dirige dentro la Valle del Bove nel versante orientale del vulcano. L'aeroporto internazionale di Fontanarossa, a Catania, ha sospeso la propria operatività per l'emergenza cenere lavica legata alla spettacolare eruzione in corso sull'Etna. Lo ha deciso l'unità di crisi dello scalo. "La colonna di fumo e cenere emessa dal cratere di Sud-Est è alta oltre un chilometro e il buio non consente di garantire la sicurezza dei voli". Qui di seguito le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 febbraio 2021) Dopo laesplosione di questo pomeriggio dal cratere Sud-Est dell'è cominciata l'dell'vera e propria con una potenza considerata dai tecnici dell'Osservatorio etneo "dalla potentissima spinta" in grado di produrre una fontana di lava alta 50 metri che alimenta il lungo fiume di lava che si dirige dentro la Valle del Bove nel versante orientale del vulcano. L'aeroporto internazionale di Fontanarossa, a Catania, ha sospeso la propria operatività per l'emergenza cenere lavica legata allain corso sull'. Lo ha deciso l'unità di crisi dello scalo. "La colonna di fumo e cenere emessa dal cratere di Sud-Est è alta oltre un chilometro e il buio non consente di garantire la sicurezza dei voli". Qui di seguito le ...

