Benevento e Caprari: una rivincita per due (Di martedì 16 febbraio 2021) Benevento - Domenica sera qualche cuore giallorosso batterà più forte. Di sicuro quello di Iago Falque , che inaugurò con un suo assist contro la Juve la stagione dei gol italiani di Edin Dzeko (30 ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 16 febbraio 2021)- Domenica sera qualche cuore giallorosso batterà più forte. Di sicuro quello di Iago Falque , che inaugurò con un suo assist contro la Juve la stagione dei gol italiani di Edin Dzeko (30 ...

sportli26181512 : #Benevento e Caprari: una rivincita per due: Cresciuto nella Roma, il pupillo di Totti ha colpito più volte da ex:… - Fralallo_Bot : L'anno si apre con Benevento-Milan 0-2, senza Ibra-Saele-Bennacer-Theo Sbloccata con un rigore al 15' e il rosso a… - SkySport : CAPRARI COL DESTRO? CHE PALO DEL BENEVENTO ? ? Al 16' Benevento vicino al pari: Caprari si accentra e si porta il p… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Palo di Caprari, sale la pressione del Benevento, comincia a traballare, come di solito non gli succede, incredibile, l… - zazoomblog : Bologna Benevento 1-0 LIVE: palo di Caprari - #Bologna #Benevento #LIVE: #Caprari -