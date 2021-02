Barcellona-Psg, Rafinha ex al miele: “Contro i blaugrana sarà speciale. Verratti di un livello superiore” (Di martedì 16 febbraio 2021) C'è grande attesa per il big match di Champions League tra Barcellona e Psg di questa sera. Intervenuto a Le Parisien uno dei grandi ex della sfida Rafinha ha commentato i temi caldi della gara soffermandosi anche sui compagni di squadra ora presenti nella società francese.A tutto Rafinhacaption id="attachment 1074171" align="alignnone" width="432" Rafinha (Instagram Psg)/caption"Il Barcellona ha rappresentato tutto, mi ha dato tutto. Ho imparato quasi tutto nella Cantera, ricordo con piacere quegli anni. Sono cresciuto a Barcellona, ??ho vissuto per 13 anni e mi sento anche catalano. Sono cresciuto anche come persona, il Barça sarà sempre speciale", ha spiegato Rafinha che ora si trova a difendere la maglia del Paris ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 febbraio 2021) C'è grande attesa per il big match di Champions League trae Psg di questa sera. Intervenuto a Le Parisien uno dei grandi ex della sfidaha commentato i temi caldi della gara soffermandosi anche sui compagni di squadra ora presenti nella società francese.A tuttocaption id="attachment 1074171" align="alignnone" width="432"(Instagram Psg)/caption"Ilha rappresentato tutto, mi ha dato tutto. Ho imparato quasi tutto nella Cantera, ricordo con piacere quegli anni. Sono cresciuto a, ??ho vissuto per 13 anni e mi sento anche catalano. Sono cresciuto anche come persona, il Barçasempre", ha spiegatoche ora si trova a difendere la maglia del Paris ...

