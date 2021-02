Ultime Notizie Roma del 15-02-2021 ore 14:10 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco in studio le piste da sci Restano chiuse almeno fino al 5 marzo lo decide il ministro della Salute speranza dopo aver sentito il comitato tecnico-scientifico che giudica la riapertura Troppo rischiosa ma lo stop non ferma lo sci nella piana di Vigezzo 1720 metri nel comune di Craveggia in alta Ossola i gestori della stazione sciistica hanno deciso di aprire comunque gli impianti Coldiretti intanto lancia l’allarme avrei fetti non solo sulle piste da sci Ma sull’intera Economia e che ruota intorno al turismo invernale che ha un valore stimato Prima del covid 3 10-12 miliardi di euro l’anno il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini parla di metodi inaccettabile Spero sia l’ultima volta il leader della Lega Matteo Salvini chiede di cambiare i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 15 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora Ben ritrovati all’ascolto un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco in studio le piste da sci Restano chiuse almeno fino al 5 marzo lo decide il ministro della Salute speranza dopo aver sentito il comitato tecnico-scientifico che giudica la riapertura Troppo rischiosa ma lo stop non ferma lo sci nella piana di Vigezzo 1720 metri nel comune di Craveggia in alta Ossola i gestori della stazione sciistica hanno deciso di aprire comunque gli impianti Coldiretti intanto lancia l’allarme avrei fetti non solo sulle piste da sci Ma sull’intera Economia e che ruota intorno al turismo invernale che ha un valore stimato Prima del covid 3 10-12 miliardi di euro l’anno il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini parla di metodi inaccettabile Spero sia l’ultima volta il leader della Lega Matteo Salvini chiede di cambiare i ...

