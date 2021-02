Sangue a San Valentino: si spegne il motore e precipita l’aereo (Di lunedì 15 febbraio 2021) l’aereo precipita nel vuoto a causa di un malfunzionamento del motore: muore Presidente dell’aviosuperficie di Vigevano. Un aereo ultraleggero è precipitato, schiantandosi al suolo, nel pomeriggio di ieri, approssimativamente alle ore 17.40 minuti a Vigevano, in provincia di Pavia. Un San Valentino finito nel Sangue nella provincia Lombarda, che ora piange la morte, oltre che del giovane e sfortunato passeggero, Generoso Vitagliano di soli 24 anni, anche del Presidente dell’aviosuperficie di Vigevano Gustavo Saurin. Saurin, 72 anni, argentino stanziato in Italia da decenni, è stato il fautore della rinascita dell’aviosuperficie “Leonardo Da Vinci” che nella zona era una rinascita dopo anni di inattività e decadimento. La tragedia si è consumata mentre i due ... Leggi su chenews (Di lunedì 15 febbraio 2021)nel vuoto a causa di un malfunzionamento del: muore Presidente dell’aviosuperficie di Vigevano. Un aereo ultraleggero èto, schiantandosi al suolo, nel pomeriggio di ieri, approssimativamente alle ore 17.40 minuti a Vigevano, in provincia di Pavia. Un Sanfinito nelnella provincia Lombarda, che ora piange la morte, oltre che del giovane e sfortunato passeggero, Generoso Vitagliano di soli 24 anni, anche del Presidente dell’aviosuperficie di Vigevano Gustavo Saurin. Saurin, 72 anni, argentino stanziato in Italia da decenni, è stato il fautore della rinascita dell’aviosuperficie “Leonardo Da Vinci” che nella zona era una rinascita dopo anni di inattività e decadimento. La tragedia si è consumata mentre i due ...

