Red Bull e Honda insieme fino al 2025

quattroruote : #F1, Red Bull e AlphaTauri continueranno a utilizzare i motori #Honda fino al 2025. Nasce la Red Bull Powertrains -… - FoxSportsBrasil : GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO RED BULL BRAGANTINO! YTALO EMPATA! Bragantino 1 x 1 Flamengo - notizie_auto : Red Bull chiude l'accordo con Honda e crea la propria azienda automobilistica - Automoto_it : Il fatto che #RedBull abbia deciso di fare i motori in proprio, usando tecnologia #Honda, potrebbe rappresentare il… - simoaiell : slurp che buona la Red Bull sa proprio di omosessualità -

Ultime Notizie dalla rete : Red Bull

Fa discutere il congelamento dello sviluppo dei motori F.1 fino al 2025 , ultimo anno di questa formula ibrida introdotta nel 2014. Grazie a questo fermo,è riuscita a convincere la Honda a restare come partner , anche se non in forma ufficiale e questo garantirà uno schieramento di partenza con almeno 20 monoposto in griglia. I puristi ...Congelamento power unit:, pro e contro Anche per evitare polemiche sterili sul suo ruolo, Stefano Domenicali dovrà mantenere le distanze con il team nel quale ha vissuto uno dei periodi più ...Il team principal della Red Bull ha anticipato il rebranding delle power unit Honda (che si chiameranno Red Bull) ed ha aperto alla fornitura ad un terzo team, ma solo se obbligato per regolamento.Il fatto che Red Bull abbia deciso di fare i motori in proprio, usando tecnologia Honda, potrebbe rappresentare il ritorno al passato in cui la Cosworth rappresentava un approdo sicuro. Che l'approdo ...