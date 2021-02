Quanto costa innevare un chilometro di pista da sci? (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI Per innevare una pista lunga un chilometro, larga circa 50 metri e con uno spessore di 40 centimetri, il costo va dai 30.000 ai 40.000 euro. La cifra va raddoppiata considerando che normalmente un tracciato viene trattato due volte nel corso di una stagione che va da fine novembre a metà aprile. In Italia, dall'Alto Adige alla Sicilia, sono circa 6.700 i chilometri di piste dedicate allo sci alpino, 400 sono le società di gestione e circa 2.000 sono gli impianti di risalita che nella stagione 2020/2021 resteranno chiusi. Per l'indotto, stimato attorno ai 12 miliardi di euro – dal personale addetto alle piste ai maestri di sci, dagli albergatori ai cuochi e camerieri, dai negozi di attrezzature sportive alla gastronomia – sarà una perdita secca pesantissima. In fumo anche il lavoro degli oltre ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI Perunalunga un, larga circa 50 metri e con uno spessore di 40 centimetri, il costo va dai 30.000 ai 40.000 euro. La cifra va raddoppiata considerando che normalmente un tracciato viene trattato due volte nel corso di una stagione che va da fine novembre a metà aprile. In Italia, dall'Alto Adige alla Sicilia, sono circa 6.700 i chilometri di piste dedicate alloalpino, 400 sono le società di gestione e circa 2.000 sono gli impianti di risalita che nella stagione 2020/2021 resteranno chiusi. Per l'indotto, stimato attorno ai 12 miliardi di euro – dal personale addetto alle piste ai maestri di, dagli albergatori ai cuochi e camerieri, dai negozi di attrezzature sportive alla gastronomia – sarà una perdita secca pesantissima. In fumo anche il lavoro degli oltre ...

