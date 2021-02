Metro Exodus: vediamo i dettagli dell’upgrade per next gen (Di lunedì 15 febbraio 2021) Previsto per quest’anno, l’upgrade next gen di Metro Exodus vede molti miglioramenti tecnici. A partire dal Ray Tracing, garantito per tutte le piattaforme Sviluppato da 4A Games, Metro Exodus si è da subito distinto per le sue qualità tecniche. Forte di un solido gameplay, di un mondo aperto da esplorare e di un background narrativo derivante da un’importante saga letteraria, il gioco si è meritato gli elogi da gran parte del pubblico. Notizia delle ultime ore, la versione upgrade next gen di Metro Exodus uscirà quest’anno, a cominciare da quella PC e successivamente per console. Svelati gli upgrade tecnici delle versioni next gen di Metro Exodus Il publisher Deep Silver e gli sviluppatori 4A ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 15 febbraio 2021) Previsto per quest’anno, l’upgradegen divede molti miglioramenti tecnici. A partire dal Ray Tracing, garantito per tutte le piattaforme Sviluppato da 4A Games,si è da subito distinto per le sue qualità tecniche. Forte di un solido gameplay, di un mondo aperto da esplorare e di un background narrativo derivante da un’importante saga letteraria, il gioco si è meritato gli elogi da gran parte del pubblico. Notizia delle ultime ore, la versione upgradegen diuscirà quest’anno, a cominciare da quella PC e successivamente per console. Svelati gli upgrade tecnici delle versionigen diIl publisher Deep Silver e gli sviluppatori 4A ...

