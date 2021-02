Marcello Lippi: “Milan? È in corsa per lo scudetto. Champions? Sarà difficile…” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco i passaggi fondamentali dell’intervista che Marcello Lippi ha rilasciato ai microfoni di Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. Le parole dell’ex CT della Nazionale italiana campione del mondo al Mondiale del 2006 disputato in Germania: Sul Napoli: “Gattuso ha dovuto far fronte a numerosissime assenze, sta facendo a meno di Merters, gli è mancato pure Osimhen, che era stato preso per dare profondità al gioco della squadra, adesso non c’è Koulibaly. Rino si è dovuto inventare ogni volta la squadra e meno male che ne ha avuto la capacità. Proviamo a fare un conto dei giocatori che sono mancati al Napoli“. Agnelli contro Conte in Coppa Italia ed il calcio in Cina: “Quando si giocano partite così importanti c’è grande tensione e allora scappa una parola o un atteggiamento sbagliato che, con uno stato d’animo normale, eviteresti. Ma è evidente: ci ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ecco i passaggi fondamentali dell’intervista cheha rilasciato ai microfoni di Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. Le parole dell’ex CT della Nazionale italiana campione del mondo al Mondiale del 2006 disputato in Germania: Sul Napoli: “Gattuso ha dovuto far fronte a numerosissime assenze, sta facendo a meno di Merters, gli è mancato pure Osimhen, che era stato preso per dare profondità al gioco della squadra, adesso non c’è Koulibaly. Rino si è dovuto inventare ogni volta la squadra e meno male che ne ha avuto la capacità. Proviamo a fare un conto dei giocatori che sono mancati al Napoli“. Agnelli contro Conte in Coppa Italia ed il calcio in Cina: “Quando si giocano partite così importanti c’è grande tensione e allora scappa una parola o un atteggiamento sbagliato che, con uno stato d’animo normale, eviteresti. Ma è evidente: ci ...

