Mafia: Palermo, Pm chiede 20 anni per ex assistente parlamentare (Di lunedì 15 febbraio 2021) Palermo, 15 feb. (Adnkronos) - La condanna a venti anni di carcere è stata chiesta, con il rito abbreviato, al termine della requisitoria, dai pm della Dda di Palermo Geri Ferrara e Francesca Dessì per Antonello Nicosia, l'ex collaboratore della parlamentare di Italia Viva Giusi Occhionero. Stessa richiesta per Accursio Dimino, ritenuto dai magistrati il nuovo boss di Sciacca. Nicosia, secondo l'accusa, approfittando del suo ruolo di collaboratore della deputata, sarebbe stato messaggero di boss detenuti. Per altri due indagati, i fratelli Luigi e Paolo Ciaccio, la procura ha chiesto la condanna rispettivamente a due anni e quattro mesi e due anni e due mesi. Di recente è stata rinviata a giudizio, invece, la deputata Giusi Occhionero, accusata di falso. La donna avrebbe consentito a ...

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Palermo Sud America - Sicilia, i traffici di Cosa nostra e l'ipotesi di regia comune tra boss

Dopo gli arresti della Dda di Palermo la mafia si è riorganizzata subito per riprendere gli affari Un ponte collega parte del Sud America alla Sicilia. Un ponte in cui vengono fatti passare migliaia e migliaia di chili di droga ...

Palermo, occupa abusivamente una villa confiscata alla mafia: condannato

La Corte d appello di Palermo ha assolto Gaetano Amato, che era stato condannato a sei mesi dal gup, perch accusato di avere occupato abusivamente una villa confiscata alla mafia , tra i quartieri di Tommaso Natale e dello ...

Palermo, occupa abusivamente una villa confiscata alla mafia: condannato Giornale di Sicilia Mafia: Palermo, Pm chiede 20 anni per ex assistente parlamentare

Palermo, 15 feb. (Adnkronos) - La condanna a venti anni di carcere è stata chiesta, con il rito abbreviato, al termine della requisitoria, dai pm della Dda di Palermo Geri Ferrara e Francesca Dessì ...

Mafia, inchiesta “Passepartout”: chiesti 20 anni di carcere per assistente parlamentare

I pubblici ministeri della Dda di Palermo, Geri Ferrara e Francesca Dessì, nel corso della loro requisitoria, hanno chiesto 20 anni di reclusione nei confronti di Antonello Nicosia, ex collaboratore d ...

