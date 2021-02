Mafia dei Nebrodi, contributi Inps e indennità a “falsi braccianti agricoli”: 150 indagati. Arrestato un imprenditore vicino ai clan (Di lunedì 15 febbraio 2021) Era in carcere per associazione mafiosa ma continuava a percepire l’indennità dell’Inps maturata come falso bracciante agricolo, ed è stato lui stesso a riferirlo ai pm. Arrestato nella maxi operazione Nebrodi del gennaio 2020, ha poi deciso di collaborare con la giustizia aiutando gli investigatori a risalire a una truffa ai danni di Agea e Inps per 1,5 milioni di euro. Vicenda per la quale stamattina è finito ai domiciliari l’imprenditore agricolo Luigi Denzè, mentre risultano indagate altre 150 persone: sarebbero tutti falsi braccianti agricoli residenti sui Nebrodi che hanno percepito contributi Inps, chi per licenziamento, chi per maternità, chi per malattia. Tra questi il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Era in carcere per associazione mafiosa ma continuava a percepire l’dell’maturata come falso bracciante agricolo, ed è stato lui stesso a riferirlo ai pm.nella maxi operazionedel gennaio 2020, ha poi deciso di collaborare con la giustizia aiutando gli investigatori a risalire a una truffa ai danni di Agea eper 1,5 milioni di euro. Vicenda per la quale stamattina è finito ai domiciliari l’agricolo Luigi Denzè, mentre risultano indagate altre 150 persone: sarebbero tuttiresidenti suiche hanno percepito, chi per licenziamento, chi per maternità, chi per malattia. Tra questi il ...

