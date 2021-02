Lutto per Luis Figo: l’ex centrocampista dell’Inter piange la scomparsa della madre (Di lunedì 15 febbraio 2021) Maria Joana. Il messaggio dello Sporting Clube de Portugal Lutto per Luis Figo. l’ex centrocampista dell’Inter piange la scomparsa della madre Maria Joana. Il messaggio dello Sporting Clube de Portugal. «Lo Sporting Clube de Portugal esprime il proprio rammarico per la morte di Maria Joana Figo, madre dell’ex calciatore biancoverde Luis Figo. Alla famiglia e agli amici, in particolare a Luis Figo, il club rivolge le più sentite condoglianze». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Maria Joana. Il messaggio dello Sporting Clube de PortugalperlaMaria Joana. Il messaggio dello Sporting Clube de Portugal. «Lo Sporting Clube de Portugal esprime il proprio rammarico per la morte di Maria Joanadelcalciatore biancoverde. Alla famiglia e agli amici, in particolare a, il club rivolge le più sentite condoglianze». Leggi su Calcionews24.com

