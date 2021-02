Covid Campania | oggi 966 contagi e 16 morti | bollettino

(Di lunedì 15 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono 966 i nuovidi Coronavirus insecondo ildi, 15 febbraio. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 16. I tamponi del giorno sono 9.509, di cui 795 antigenici. La percentuale di tamponi positivi sui tamponi analizzatiè pari al 10,15%. I casi di coronavirus emersi indall'inizio dell'emergenza sono 243.882 (di cui 3.116 antigenici), i tamponi complessivamente processati sono 2.679.393 (di cui 64.083 antigenici). Nelodierno diffuso dall'Unità di crisi della Regionesono inseriti 16 decessi, 7 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 9 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale delle persone morte in...

15 feb 14:51, in Campania un caso su quattro ha la variante inglese 'La percentuale di incidenza della cosiddetta 'variante inglese' in Campania, in media con quella nazionale, è attestata al 25%. Campania. Pubblicato il bollettino quotidiano relativo ai contagi da parte dell'Unità di crisi della Regione Campania. Un positivo su quattro, in Campania, è contagiato dalla variante inglese. Lo studio è stato reso noto dall'Unità di Crisi.