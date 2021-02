Cosa vuole fare Casalino (insieme a Conte?) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Già a Propaganda Live Rocco Casalino faceva il misterioso riguardo ai suoi prossimi impegni lavorativi. L’ex portavoce di Giuseppe Conte spiegava che la sua vita da disoccupato sarebbe potuta essere molto breve, anche solo di 24 ore. E non negava che il suo prossimo futuro non escludeva la presenza dell’ex presidente del Consiglio giallorosso. Oggi Casalino, intervistato dal Corriere della Sera, fornisce qualche dettaglio in più, ma davvero vago. Un vedo non vedo mediatico: E ora come pensa di salvare il soldato Giuseppi? «Io saprei come farlo. Il grande dubbio è Cosa vuole fare lui. Credo sia una risorsa importantissima per il M5S, ma questo è un mio desiderio personale. La scelta tocca a lui e al Movimento». È Di Maio l’ostacolo alla leadership di Conte? «Un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Già a Propaganda Live Roccofaceva il misterioso riguardo ai suoi prossimi impegni lavorativi. L’ex portavoce di Giuseppespiegava che la sua vita da disoccupato sarebbe potuta essere molto breve, anche solo di 24 ore. E non negava che il suo prossimo futuro non escludeva la presenza dell’ex presidente del Consiglio giallorosso. Oggi, intervistato dal Corriere della Sera, fornisce qualche dettaglio in più, ma davvero vago. Un vedo non vedo mediatico: E ora come pensa di salvare il soldato Giuseppi? «Io saprei come farlo. Il grande dubbio èlui. Credo sia una risorsa importantissima per il M5S, ma questo è un mio desiderio personale. La scelta tocca a lui e al Movimento». È Di Maio l’ostacolo alla leadership di? «Un ...

