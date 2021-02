Conte: “Torno a Firenze a fare il professore”. L’attimo fuggente di un premier per caso (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb –L’aspettativa è finita. E adesso Giuseppe Conte, premier per caso di ben due governi in due anni, torna in classe. Il rettore dell’Università di Firenze, Luigi Dei, ha infatti firmato oggi il decreto per il rientro in servizio del professor Conte. Concluso il periodo di aspettativa obbligatoria iniziata nel 2018 con la nomina a primo ministro del già “avvocato del popolo”. Archiviata – almeno per ora – la parentesi politica, Conte salirà di nuovo in cattedra per insegnare Diritto privato. Come si suol dire nelle facoltà di Giurisprudenza, “dato privato mezzo avvocato”. Libera esegesi, in questo caso. L’attimo fuggente del professor Conte Sembra quasi una storia triste, di quelle che commuovono grandi e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb –L’aspettativa è finita. E adesso Giuseppeperdi ben due governi in due anni, torna in classe. Il rettore dell’Università di, Luigi Dei, ha infatti firmato oggi il decreto per il rientro in servizio del professor. Concluso il periodo di aspettativa obbligatoria iniziata nel 2018 con la nomina a primo ministro del già “avvocato del popolo”. Archiviata – almeno per ora – la parentesi politica,salirà di nuovo in cattedra per insegnare Diritto privato. Come si suol dire nelle facoltà di Giurisprudenza, “dato privato mezzo avvocato”. Libera esegesi, in questodel professorSembra quasi una storia triste, di quelle che commuovono grandi e ...

