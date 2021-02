Chi è il capo di gabinetto di Draghi Antonio Funiciello: da Enrico Morando a Lotti, guidò il comitato per il sì al referendum di Renzi (Di lunedì 15 febbraio 2021) Veltroniano quando c’era Veltroni, montiano quando c’era Monti, Renziano quando c’era Renzi. Ora che l’aria è cambiata – e soffia vento di restaurazione – Antonio Funiciello torna a Palazzo Chigi da capo di gabinetto. C’era già stato con presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ora ci rientra con un altro premier, l’ex governatore della Bce Mario Draghi. Napoletano, 45 anni, laureato in filosofia alla Federico II, esperto di comunicazione, mai figura fu più adeguata per dirigere lo staff del capo del governo nominato dopo che il Barnum di Renzi ha portato all’agonia e poi alla caduta del governo sostenuto da M5s e centrosinistra. Il suo ultimo libro infatti si chiama Il metodo Machiavelli: racconta della sua esperienza proprio con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Veltroniano quando c’era Veltroni, montiano quando c’era Monti,ano quando c’era. Ora che l’aria è cambiata – e soffia vento di restaurazione –torna a Palazzo Chigi dadi. C’era già stato con presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e ora ci rientra con un altro premier, l’ex governatore della Bce Mario. Napoletano, 45 anni, laureato in filosofia alla Federico II, esperto di comunicazione, mai figura fu più adeguata per dirigere lo staff deldel governo nominato dopo che il Barnum diha portato all’agonia e poi alla caduta del governo sostenuto da M5s e centrosinistra. Il suo ultimo libro infatti si chiama Il metodo Machiavelli: racconta della sua esperienza proprio con ...

