Agente Insigne: «È stato l'amore per il Napoli a dare il coraggio a Lorenzo per tirare il rigore»

Vincenzo Pisacane, Agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Crc del capitano del Napoli.

«È stato l'amore per il Napoli a dare il coraggio a Lorenzo per andare sul dischetto e battere il rigore contro la Juve dopo l'errore in Supercoppa. In quel tiro dagli undici metri c'era la voglia di mettersi alle spalle l'amarezza per quello che successe a Reggio Emilia e tutte le polemiche che ne seguirono. Sbagliare quel rigore in Supercoppa è ...

