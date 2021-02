Prada Cup | James Spithill | “Dobbiamo sbagliare meno Pietro Sibello un grande velista | ci ha fatto migliorare”

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) Luna Rossa sta brillando nella baia di Auckland e conduce la Finale diCup con un sonoro 4-0. L’imbarcazione italiana ha demolito Ineos Uk nelle prime quattro regate andate in scena nel Golfo di Hauraki e ora si trova a tre successi dalla qualificazione al match race contro Team New Zealand per la conquista della America’s Cup. Il team tricolore ha surclassato i britannici grazie al proprio acume tattico, imponendosi in gara-3 grazie a una serie di virate perfette e in gara-4 per l’eccellente scelta del campo di regata. Il timoniereha palesato la sua soddisfazione in conferenza stampa: “È stata una buona giornata. Mi aspettavo che le barche avessero prestazioni molto simili. Devo ringraziare tutti i grinder. È molto bello essere parte di questa squadra. Ad essere onesto non c’era molto vento nella seconda regata. ...