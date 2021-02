LIVE Sci alpino | Discesa Mondiali in DIRETTA | che rimpianti per Paris | Kriechmayr vicino all’oro

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA11.30 Bene anche il giovane francese Nils Allegre, quinto a 0.97. C’è profumo di legno, purtroppo, per Dominik. Attenzione ora al tedesco Baumann, argento a sorpresa in superG. Sta vivendo un vero e proprio stato di grazia. 11.28 Lo svizzero Janka è quinto a 1?08, una buona gara. 11.25 “Fa parte del gioco, ho commesso un errore. Purtroppo non posso tornare indietro, ho sbagliato proprio al momento sbagliato. La gara secca è così. So che sto andando di nuovo veloce, però aidevi fare tutto bene da cima a fondo e oggi non ci sono riuscito“, le dichiarazioni di Dominikalla RAI. 11.25 Sono scesi i primi 10 atleti e sono già scesi i quattro principali favoriti. Al comando l’austriaco ...