Inter Lazio, Lotito carica la squadra prima della partenza per Milano: il retroscena (Di domenica 14 febbraio 2021) Discorso di Lotito alla Lazio, il patron biancoceleste ha voluto motivare i suoi ragazzi prima della partenza per Milano prima l’abbraccio dei tifosi, poi il discorso del presidente Lotito. La Lazio si appresta a giocare contro l’Inter una gara dal sapore di big match: i ragazzi di Inzaghi devono sfruttare il passo falso della Juve, i nerazzurri quello del Milan. Entrambe lottano per i vertici della classifica. Così, prima della partenza per Milano, il patron biancoceleste – come riportato da Corriere dello Sport – ha voluto caricare ulteriormente la squadra e spronarla a dare il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Discorso dialla, il patron biancoceleste ha voluto motivare i suoi ragazziperl’abbraccio dei tifosi, poi il discorso del presidente. Lasi appresta a giocare contro l’una gara dal sapore di big match: i ragazzi di Inzaghi devono sfruttare il passo falsoJuve, i nerazzurri quello del Milan. Entrambe lottano per i verticiclassifica. Così,per, il patron biancoceleste – come riportato da Corriere dello Sport – ha volutore ulteriormente lae spronarla a dare il ...

SiavoushF : Napoli 1-0 Juve Spezia 2-0 Milan Gutted this means Inter 0-2 Lazio - Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - Inter : ????? | ALLENAMENTO Nerazzurri in campo in vista di #InterLazio ?? Guarda qui le altre foto ??… - KrankFessie : @PalloneDi Zero fiducia nella Lazio, spero almeno che qualche diffidato dell'Inter venga ammonito - IlfuEelst : Quindi per raffaele caruso se l'Inter perde e quindi la Lazio vince, la Lazo si rifá sotto con il Milan ma non con… -