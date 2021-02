Il ministero per la disabilità: la discriminazione istituzionalizzata (Di domenica 14 febbraio 2021) Ho aspettato a scrivere questo editoriale. Ho aspettato che passasse la delusione, per poter scrivere a mente più serena. Ma quel momento, in cui il Presidente Draghi, ha elencato i nomi dei nuovi/vecchi ministri resterà nella mia mente per parecchio tempo. Ero seduta sul divano, nell’appartamento di Roma che mi ospita quando sono nella capitale. Leggi su periodicodaily (Di domenica 14 febbraio 2021) Ho aspettato a scrivere questo editoriale. Ho aspettato che passasse la delusione, per poter scrivere a mente più serena. Ma quel momento, in cui il Presidente Draghi, ha elencato i nomi dei nuovi/vecchi ministri resterà nella mia mente per parecchio tempo. Ero seduta sul divano, nell’appartamento di Roma che mi ospita quando sono nella capitale.

