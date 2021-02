Eredivisie, Lasse Schone segna all’esordio con l’Heerenveen ma non basta. L’AZ vince 3-1 (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo essersi svincolato dal Genoa lo scorso mese di gennaio, Lasse Schone era andato ad allenarsi con l’Ajax, sua ex squadra. Era in attesa di trovare una sistemazione, ci aveva provato il Cagliari, salvo poi restare sui propri passi dopo una campagna acquisti di riparazione più che esaustiva. Alla fine il centrocampista è tornato in Olanda, all’Heerenveen, ed è già andato in gol questo pomeriggio sul campo delL’AZ. E’ sua infatti la rete che accorcia le distanze per il club biancoazzurro dopo le marcature di Stengs e Koopmeiners, nel finale Gudmundsson chiude la gara sul 3-1 per i padroni di casa. Il danese aveva giocato nelle giovanili dell’Heerenveen salvo mai debuttare in Eredivisie, dunque quello odierno si può definire esordio, condito da un gol purtroppo inutile ai fini del ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Dopo essersi svincolato dal Genoa lo scorso mese di gennaio,era andato ad allenarsi con l’Ajax, sua ex squadra. Era in attesa di trovare una sistemazione, ci aveva provato il Cagliari, salvo poi restare sui propri passi dopo una campagna acquisti di riparazione più che esaustiva. Alla fine il centrocampista è tornato in Olanda, al, ed è già andato in gol questo pomeriggio sul campo del. E’ sua infatti la rete che accorcia le distanze per il club biancoazzurro dopo le marcature di Stengs e Koopmeiners, nel finale Gudmundsson chiude la gara sul 3-1 per i padroni di casa. Il danese aveva giocato nelle giovanili delsalvo mai debuttare in, dunque quello odierno si può definire esordio, condito da un gol purtroppo inutile ai fini del ...

7Araneda : RT @fichajesnet: Lasse Schone regresa a la Eredivisie - fichajesnet : Lasse Schone regresa a la Eredivisie - Enrico79298051 : RT @VrBlueandyellow: Lasse #Schone torna in #Eredivisie e firma con #Heerenveen. Si poteva fare qualcosa per trattenerlo in Italia. #calcio… - VrBlueandyellow : Lasse #Schone torna in #Eredivisie e firma con #Heerenveen. Si poteva fare qualcosa per trattenerlo in Italia. #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Eredivisie Lasse Schöne segna con l'Heerenveen: "E' bello tornare a giocare"

Dopo aver risolto il contratto tempo fa col Genoa, Lasse Schöne è tornato in campo con l'Heerenveen, suo nuovo club dell'Eredivisie . "Mi sento incredibilmente bene, in realtà, è andato tutto alla ...

Schone: ufficiale il ritorno all'Heerenveen

Addio quindi all'Italia per Lasse Schone che torna in Eredivisie e lo fa ripartendo dall' Heerenveen, che ha annunciato ufficialmente il suo ritorno a parametro zero in Olanda. Più che di un arrivo, ...

Eredivisie, Lasse Schone segna all’esordio con l’Heerenveen ma non basta. L’AZ vince 3-1 alfredopedulla.com AZ-sc Heerenveen 3-1

Vittoria più netta di quanto non dica il risultato finale per l'AZ che non ha sofferto più di tanto nella sfida contro l'Heerenveen. La squadra di Johnny Jansen non ha iniziato nel migliore dei modi e ...

Schone: ufficiale il ritorno all'Heerenveen

L'ex Genoa, Lasse Schone torna in Eredivisie e riparte dall'Heerenveen: il club olandese lo ha annunciato ufficialmente ...

Dopo aver risolto il contratto tempo fa col Genoa,Schöne è tornato in campo con l'Heerenveen, suo nuovo club dell'. "Mi sento incredibilmente bene, in realtà, è andato tutto alla ...Addio quindi all'Italia perSchone che torna ine lo fa ripartendo dall' Heerenveen, che ha annunciato ufficialmente il suo ritorno a parametro zero in Olanda. Più che di un arrivo, ...Vittoria più netta di quanto non dica il risultato finale per l'AZ che non ha sofferto più di tanto nella sfida contro l'Heerenveen. La squadra di Johnny Jansen non ha iniziato nel migliore dei modi e ...L'ex Genoa, Lasse Schone torna in Eredivisie e riparte dall'Heerenveen: il club olandese lo ha annunciato ufficialmente ...